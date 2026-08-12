В воскресенье, 16 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с московским "Динамо" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 14:30 по столичному времени.
Эту встречу обслужит бригада арбитров в следующем составе:
Главный арбитр - Артем Чистяков;
Помощники судьи - Андрей Образко и Алексей Ширяев;
Резервный судья - Михаил Плиско;
ВАР - Павел Кукуян;
АВАР - Евгений Кукуляк.
После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ с 6 набранными очками, бело-голубые располагаются на 9 строчке с 4 баллами в своем активе.
Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч "Зенит" - "Динамо"
Фото: ФК "Зенит"