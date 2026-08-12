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Стало известно, за какую сумму "Локомотив" готов отпустить Батракова в "Галатасарай" - источник

"Локомотив" установил ценник на Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" запросил 28 миллионов евро у "Галатасарая" за трансфер полузащитника Алексея Батракова. Эту сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг.

Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" намерен в летнее трансферное окно приобрести Алексея Батракова - отмечалось, что "Локомотив" не намерен отпускать своего воспитанника.

В прошлом сезоне Батраков провел за красно-зеленых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат".

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