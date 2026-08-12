Ранее Rusfootball.info первым сообщил, что иранец покинет "Динамо" Мх этим летом. В прошлом сезоне Джавад провёл за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей, записал на свой счёт 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.
На данный момент его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро, контракт 22-летнего иранца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Джавад переходит в "Риу Аве"
Как стало известно Rusfootball.info, полузащитник махачкалинцев Джавад близок к переходу в португальский "Риу Аве". Стороны согласовывают последние детали сделки.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала