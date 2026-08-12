Президент РПЛ Алаев включил чемпионат России в топ-10 европейских лиг

- Я не считаю, что между РПЛ и лучшими лигами Европы разница в пропасть.
В отдельных аспектах мы очень даже конкурентоспособны. РПЛ — это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА мы бы сейчас точно были, - приводит слова Алаева Sport24.
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За последние восемь лет петербургский "Зенит" семь раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, единожды золотые медали завоевал "Краснодар".