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Президент РПЛ Алаев включил чемпионат России в топ-10 европейских лиг

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о текущем уровне чемпионата России.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, между РПЛ и лучшими европейскими лигами нет гигантской разницы.

- Я не считаю, что между РПЛ и лучшими лигами Европы разница в пропасть.
В отдельных аспектах мы очень даже конкурентоспособны. РПЛ — это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА мы бы сейчас точно были, - приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За последние восемь лет петербургский "Зенит" семь раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, единожды золотые медали завоевал "Краснодар".

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