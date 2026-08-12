Во Франции ответили, повлияет ли приход Судзуки на роль Сафонова в "ПСЖ"

Бывший заместитель главного редактора французской газеты L`Equipe Жан?Филипп Леклер ответил на вопрос о перспективах Матвея Сафонова в "ПСЖ".

Фото: Global Look Press

Сафонов начнет сезон первым номером, и от него зависит, останется ли он таким, как в прошлом году, - приводит слова Леклера "Матч ТВ"

По словам Леклера, покупка Судзуки не повлияет на положение Сафонова в клубе.- Это не повлияет на Сафонова в этом сезоне, потому что, как вы знаете, Судзуки будет выступать в аренде.Ранее сообщалось, что "ПСЖ" в ближайшее время приобретет у "Пармы" голкипера сборной Японии Дзиона Судзуки за 35 миллионов евро. Отмечалось, что сразу после этого вратарь отправится в аренду, или останется в Париже, если клуб покинет Люка Шевалье.Напомним, что российский голкипер Матвей Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. Он дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Франции, а также завоевывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.