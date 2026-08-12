В "Ахмате" ответили, готов ли клуб продать Самородова в "Спартак"

- Никаких переговоров со "Спартаком" на сегодняшний день нет, но они были ранее. На сегодняшний день трансфер не состоялся по разным причинам. Может быть, мы найдём компромисс в это трансферное окно или в зимнее, к которому мы готовы.
Если у "Спартака" будет желание продолжить переговоры, надеюсь, клубы договорятся и найдут компромиссное решение, - приводит слова Газзаева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может приобрести у грозненского "Ахмата" вингера Максима Самородова. По информации СМИ, грозненцы намерены получить за своего игрока около 8 миллионов евро.
Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 70 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста сборной Казахстана в 3 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.