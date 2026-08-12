Капитан "Родины" ответил скептикам, которые считают, что команда вылетит из РПЛ

Капитан "Родины" Артем Мещанинов ответил критикам, которые считают, что команда не удержится в РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Опять же, про "Балтику" в том году точно так же говорили. Точно не знаю, но, скорее всего, предполагали. Поэтому нужно просто сделать свое дело, а люди всегда будут что?то говорить, - цитирует Мещанинова "Матч ТВ"

По словам Мещанинова, про "Балтику" в прошлом сезоне говорили также, поэтому нужно просто делать свое дело.- Не видел и не читал ничего. Понятное дело: когда команда выходит в дивизион выше, скорее всего, так и будут говорить, поэтому неудивительно.По итогам сезона-2025/26 "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. После трех сыгранных туров команда Хуана Диаса располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.В четвертом туре чемпионата России столичная команда сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном", занимающим последнее место в таблице с 1 баллом. Встреча состоится в субботу, 15 августа, в 14:00 по московскому времени.