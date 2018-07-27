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"Балтика": контракт с Ходжаниязовым был расторгнут 23 июля

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая прокомментировал ситуацию с полузащитником Джамалдином Хлджаниязовым. Месяц назад хавбек подписал контракт с калининградцами, а сегодня стал игроком "Урала".

"23 июля с Ходжаниязовым был расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Больше мне сказать нечего. После этого он мог перейти куда угодно", - цитирует Лепсая "Спорт-Экспресс".
Теги: Балтика Ходжаниязов Урал
Сегодня, 17:23
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
полузащитником Джамалдином Хлджаниязовым

полузащитник?с каких пор?
да еще и фамилия круто написана
а к Балтики вопрос....подписать игрока.расторгнуть по обоюдке, что бы тот ушел бесплатно к другим....мутно как-то


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