Хавбек "Тамбова" Вагиз Галиулин выбыл из-за травмы на полгода

Новичок "Тамбова" Вагиз Галиулин получил тяжелую травму в матче 3-го тура первенства ФНЛ с "Нижним Новгородом" (0:0) – у полузащитника диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.В ближайшее время 30-летний хавбек будет прооперирован за границей. В этом году он уже точно не сыграет. Восстановление после таких травм составляет около пяти-шести месяцев.Галиулин перешел в "Тамбов" летом из «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.