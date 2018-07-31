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Хавбек "Тамбова" Вагиз Галиулин выбыл из-за травмы на полгода

Новичок "Тамбова" Вагиз Галиулин получил тяжелую травму в матче 3-го тура первенства ФНЛ с "Нижним Новгородом" (0:0) – у полузащитника диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

В ближайшее время 30-летний хавбек будет прооперирован за границей. В этом году он уже точно не сыграет. Восстановление после таких травм составляет около пяти-шести месяцев.

Галиулин перешел в "Тамбов" летом из «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.

Матч ТВ
Теги: Галиулин Тамбов
Сегодня, 09:40
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