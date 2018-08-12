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"Химки" уступили "Спартаку-2", "Зенит-2" - "Авангарду"

ФНЛ

6-й тур

"Химки" - "Спартак-2" (Москва) - 1:3 (1:3)

Голы: Гапонов, 20 (0:1). Белоус, 30 (1:1). Руденко, 33 (1:2). Пантелеев, 45+1 (1:3).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Курск) - 1:2 (0:2)

Голы: Молчан, 6 - в свои ворота (0:1). Касьян, 35 (0:2). Мусаев, 62 (1:2).
Сегодня, 18:10
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