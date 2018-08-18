"Нижний Новгород" благодаря победе над "Сочи" вышел на третье место в ФНЛ

"Нижний Новгород" победил "Сочи" в седьмом туре ФНЛ и вышел на третье место в таблице.ФНЛ7 турИгнатович, 33"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко, Песегов (Обольский, 68), Соловьев (Горбунов, 61), Барсов, Саная"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Хайруллов, Федорив (Нежелев, 67), Палиенко (Абрамов, 70), Скворцов, Симанов (Циряк, 87), Фомин, ИгнатовичПредупреждения: Почивалин, 40, Скворцов, 45, Палиенко, 51, Миладинович, 51, Морозов, 62