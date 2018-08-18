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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:32
Владимир Пономарев: защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая оборона команды (3)
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18:25
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15:08
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14:11
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое (1)
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое (1)
"Нижний Новгород" благодаря победе над "Сочи" вышел на третье место в ФНЛ
"Нижний Новгород" победил "Сочи" в седьмом туре ФНЛ и вышел на третье место в таблице.
ФНЛ
7 тур
"Сочи" – "Нижний Новгород" 0:1
Гол: Игнатович, 33
"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко, Песегов (Обольский, 68), Соловьев (Горбунов, 61), Барсов, Саная
"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Хайруллов, Федорив (Нежелев, 67), Палиенко (Абрамов, 70), Скворцов, Симанов (Циряк, 87), Фомин, Игнатович
Предупреждения: Почивалин, 40, Скворцов, 45, Палиенко, 51, Миладинович, 51, Морозов, 62
ФНЛ
7 тур
"Сочи" – "Нижний Новгород" 0:1
Гол: Игнатович, 33
"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко, Песегов (Обольский, 68), Соловьев (Горбунов, 61), Барсов, Саная
"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Хайруллов, Федорив (Нежелев, 67), Палиенко (Абрамов, 70), Скворцов, Симанов (Циряк, 87), Фомин, Игнатович
Предупреждения: Почивалин, 40, Скворцов, 45, Палиенко, 51, Миладинович, 51, Морозов, 62
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