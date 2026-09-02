Булыкин объяснил девятиматчевую серию "Локомотива" без побед

- Сейчас происходит небольшой кризис в связи с тем, что идёт процесс формирования команды. Нужно как можно быстрее выходить из этого кризиса. Понятное дело, что это Кубок, а вот в чемпионате с "Балтикой" и "Зениту" нужно с лучшей стороны показать себя команде. И думать надо сейчас не о Кубке, а о матче с "Балтикой". Он важен как в психологическом плане, так и в плане турнирной таблицы, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Во вторник "Локомотив" сыграл с "Акроном" вничью 0:0 в основное время и уступил в серии пенальти - 4:5. Железнодорожники не могут победить уже девять матчей подряд во всех турнирах.
В ближайшем туре РПЛ московская команда встретится с "Балтикой".