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Булыкин объяснил девятиматчевую серию "Локомотива" без побед

Дмитрий Булыкин считает, что затянувшаяся серия "Локомотива" без побед связана с процессом формирования команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению бывшего нападающего железнодорожников, сейчас москвичам важно как можно быстрее преодолеть небольшой кризис и сосредоточиться на чемпионате России.

- Сейчас происходит небольшой кризис в связи с тем, что идёт процесс формирования команды. Нужно как можно быстрее выходить из этого кризиса. Понятное дело, что это Кубок, а вот в чемпионате с "Балтикой" и "Зениту" нужно с лучшей стороны показать себя команде. И думать надо сейчас не о Кубке, а о матче с "Балтикой". Он важен как в психологическом плане, так и в плане турнирной таблицы, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Во вторник "Локомотив" сыграл с "Акроном" вничью 0:0 в основное время и уступил в серии пенальти - 4:5. Железнодорожники не могут победить уже девять матчей подряд во всех турнирах.

В ближайшем туре РПЛ московская команда встретится с "Балтикой".

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