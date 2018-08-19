Николай Тюнин: обыграли "Ротор" благодаря контролю мяча

После победного матча между «Спартаком-2» и волгоградским «Ротором» (2:0) который завершал 7 тур ФНЛ свой комментарий по итогам встречи согласился дать полузащитник московской команды Николай Тюнин.Н.К. Хорошая получилась игра. Мы много контролировали мяч, что в итоге и привело к забитому голу. А в конце воспользовались ошибкой соперника и забили ещё раз.Н.К. За счёт хорошего контроля мяча. И хорошо исполненных стандартов. Последние 10 минут мы выглядели посвежее соперника.Н.К. Хороший соперник. По подбору игроков. Но пока не могут найти свою игру, я думаю у них все впереди.