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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Николай Тюнин: обыграли "Ротор" благодаря контролю мяча
После победного матча между «Спартаком-2» и волгоградским «Ротором» (2:0) который завершал 7 тур ФНЛ свой комментарий по итогам встречи согласился дать полузащитник московской команды Николай Тюнин.
Николай твой комментарий к прошедшему матчу
Н.К. Хорошая получилась игра. Мы много контролировали мяч, что в итоге и привело к забитому голу. А в конце воспользовались ошибкой соперника и забили ещё раз.
Игра была довольно вязкая. При этом было достаточно много единоборств не грубых, но дробящих игру на отрезки. Счёт до последней десятиминутки был 0:0. За счёт чего удалось дожать волгоградскую команду?
Н.К. За счёт хорошего контроля мяча. И хорошо исполненных стандартов. Последние 10 минут мы выглядели посвежее соперника.
На сколько понравился тебе соперник по игре, кого можешь выделить в составе «Ротора»?
Н.К. Хороший соперник. По подбору игроков. Но пока не могут найти свою игру, я думаю у них все впереди.
С Николаем Тюниным общался Миша-Пират
Rusfootball.info
Николай твой комментарий к прошедшему матчу
Н.К. Хорошая получилась игра. Мы много контролировали мяч, что в итоге и привело к забитому голу. А в конце воспользовались ошибкой соперника и забили ещё раз.
Игра была довольно вязкая. При этом было достаточно много единоборств не грубых, но дробящих игру на отрезки. Счёт до последней десятиминутки был 0:0. За счёт чего удалось дожать волгоградскую команду?
Н.К. За счёт хорошего контроля мяча. И хорошо исполненных стандартов. Последние 10 минут мы выглядели посвежее соперника.
На сколько понравился тебе соперник по игре, кого можешь выделить в составе «Ротора»?
Н.К. Хороший соперник. По подбору игроков. Но пока не могут найти свою игру, я думаю у них все впереди.
С Николаем Тюниным общался Миша-Пират
Rusfootball.info
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