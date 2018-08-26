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"Сибирь" дома уступила "Химкам"

"Сибирь" дома уступила "Химкам" (1:2) в матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ.

ФНЛ

8 тур

"Сибирь" – "Химки" 1:2

Гол: Свежов, 20 - Смирнов, 25, Петрусев, 60 (пен.)

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Полюткин, Ларенц, Киреенко (Коржунов, 57), Азаров, Свежов, Беляев (Тумасян, 46), Житнев

"Химки": Исупов, Мильдзихов, Димидко, Смирнов (Данилкин, 90+3), Филин, Корян (Мостовой, 76), Петрусев, Нетфуллин, Талалай, Болов, Алиев (Моргунов, 86)

Предупреждения: Свежов, 56, Аравин, 62, Полюткин, 63
Теги: Химки Сибирь
Сегодня, 15:28
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