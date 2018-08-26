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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Сибирь" дома уступила "Химкам"
"Сибирь" дома уступила "Химкам" (1:2) в матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ.
ФНЛ
8 тур
"Сибирь" – "Химки" 1:2
Гол: Свежов, 20 - Смирнов, 25, Петрусев, 60 (пен.)
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Полюткин, Ларенц, Киреенко (Коржунов, 57), Азаров, Свежов, Беляев (Тумасян, 46), Житнев
"Химки": Исупов, Мильдзихов, Димидко, Смирнов (Данилкин, 90+3), Филин, Корян (Мостовой, 76), Петрусев, Нетфуллин, Талалай, Болов, Алиев (Моргунов, 86)
Предупреждения: Свежов, 56, Аравин, 62, Полюткин, 63
ФНЛ
8 тур
"Сибирь" – "Химки" 1:2
Гол: Свежов, 20 - Смирнов, 25, Петрусев, 60 (пен.)
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Полюткин, Ларенц, Киреенко (Коржунов, 57), Азаров, Свежов, Беляев (Тумасян, 46), Житнев
"Химки": Исупов, Мильдзихов, Димидко, Смирнов (Данилкин, 90+3), Филин, Корян (Мостовой, 76), Петрусев, Нетфуллин, Талалай, Болов, Алиев (Моргунов, 86)
Предупреждения: Свежов, 56, Аравин, 62, Полюткин, 63
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