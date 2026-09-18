Пономарев раскритиковал траты "Зенита": Семаку игроков берут за счет национального достояния, а всё равно провал

"У нас полкоманды — выпускники академии ЦСКА. Это очень здорово, что много своих игроков подготовили. Это редко бывает. Обычно покупают за счет национального достояния, как делает Сергей Семак. У "Зенита" денег полно, бери сколько хочешь. А у них сейчас всё равно глубокий провал. Надо менять или тренера, или половину состава", — заявил Пономарев.
После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в РПЛ. "Зенит" располагается строчкой ниже, хотя выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах.
Следующую встречу чемпионата петербуржцы проведут 10 октября на выезде против "Краснодара".
Источник: "Советский спорт"