Пономарев раскритиковал траты "Зенита": Семаку игроков берут за счет национального достояния, а всё равно провал

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

"У нас полкоманды — выпускники академии ЦСКА. Это очень здорово, что много своих игроков подготовили. Это редко бывает. Обычно покупают за счет национального достояния, как делает Сергей Семак. У "Зенита" денег полно, бери сколько хочешь. А у них сейчас всё равно глубокий провал. Надо менять или тренера, или половину состава", — заявил Пономарев.