Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
17:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат
Шинник
18:30
КАМАЗНе начат

Пономарев раскритиковал траты "Зенита": Семаку игроков берут за счет национального достояния, а всё равно провал

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал положение дел в "Зените" и заявил, что клубу необходимо менять Сергея Семака либо серьезно обновлять состав.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
Пономарев сравнил кадровую политику "Зенита" и ЦСКА. По его словам, армейцам удается сохранять конкурентоспособность благодаря большому количеству собственных воспитанников, тогда как петербуржцы располагают значительно большими возможностями для усиления.

"У нас полкоманды — выпускники академии ЦСКА. Это очень здорово, что много своих игроков подготовили. Это редко бывает. Обычно покупают за счет национального достояния, как делает Сергей Семак. У "Зенита" денег полно, бери сколько хочешь. А у них сейчас всё равно глубокий провал. Надо менять или тренера, или половину состава", — заявил Пономарев.

После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в РПЛ. "Зенит" располагается строчкой ниже, хотя выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах.

Следующую встречу чемпионата петербуржцы проведут 10 октября на выезде против "Краснодара".

Источник: "Советский спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится