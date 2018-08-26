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Игорь Шалимов: с каждой игрой наша команда выглядит лучше и лучше

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов прокомментировал победу над "Сибирью" в матче первенства ФНЛ.

"Понятно, что результатом мы довольны. Выезд в Новосибирск - тяжёлый не только для нас, но для многих. Довольны многими моментами по игре: мы контролировали её ход, старались играть низом, быстро, имели достаточно много моментов и подходов. Если бы забили третий гол с пенальти, более спокойно довели бы матч до победы, а так соперник завладел инициативой, и мы провели несколько минут на своей половине. Есть нам над чем работать, но с каждой игрой наша команда выглядит лучше и лучше", - цитирует Шалимова официальный сайт клуба.
Теги: Шалимов Химки Сибирь
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