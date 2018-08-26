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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Владимир Азаров: обоих пенальти не было
После матча 8 тура ФНЛ между новосибирской «Сибирью» и подмосковными «Химками» который завершился победой гостей 1:2 и был насыщен драматизмом итоги встречи подвёл игрок «Сибири» Владимир Азаров.
- Твой комментарий к прошедшему матчу с подмосковными «Химками».
- По игре… Считаю, что игра была равная. Проигрывать всегда неприятно, но после этого матча особенно.
- «Сибирь» первой забила, но не долго смогла удержать преимущество. За счёт чего на твой взгляд гостям удалось переломить встречу?
- У соперника неплохая команда. Играют в свой футбол, гнут свою линию, а мы не разобрали правильно игроков соперника в голевых моментах. Такое к сожалению, бывает. Это футбол.
- Два пенальти в одном матче, один забитый-другой не забитый. И оба в ворота «Сибири». Как прокомментируешь?
- Один из пенальти случился прямо передо мной. Второй. На мой взгляд, его не было сто процентов. Там была чистейшая симуляция. Вратарь даже не коснулся соперника. При чём судья был рядом, всё это видел и всё равно указал на точку. По поводу первого одиннадцатиметрового не могу ничего сказать-я был далеко от нашей штрафной и не видел момента. Но ребята сказали, что, если и было нарушение, оно сто процентов было до штрафной. И было ещё несколько моментов, когда судья принимал странные решения и разумеется не в нашу пользу.
- После перерыва гости по прежнему выглядели более уверенно нежели хозяева. За счёт чего на твой взгляд «Сибири» так и не удалось переломить ход встречи?
- После перерыва я считаю, что наоборот мы стали играть более уверенно. В концовке так вообще «поджали» гостей, но всегда чего-то не хватало для гола.
- Если попытаться судить объективно-счёт по игре?
- Подводя итоги матча считаю, что счёт не по игре
Rusfootball.info. С Владимиром Азаровым общался Миша-Пират.
- Твой комментарий к прошедшему матчу с подмосковными «Химками».
- По игре… Считаю, что игра была равная. Проигрывать всегда неприятно, но после этого матча особенно.
- «Сибирь» первой забила, но не долго смогла удержать преимущество. За счёт чего на твой взгляд гостям удалось переломить встречу?
- У соперника неплохая команда. Играют в свой футбол, гнут свою линию, а мы не разобрали правильно игроков соперника в голевых моментах. Такое к сожалению, бывает. Это футбол.
- Два пенальти в одном матче, один забитый-другой не забитый. И оба в ворота «Сибири». Как прокомментируешь?
- Один из пенальти случился прямо передо мной. Второй. На мой взгляд, его не было сто процентов. Там была чистейшая симуляция. Вратарь даже не коснулся соперника. При чём судья был рядом, всё это видел и всё равно указал на точку. По поводу первого одиннадцатиметрового не могу ничего сказать-я был далеко от нашей штрафной и не видел момента. Но ребята сказали, что, если и было нарушение, оно сто процентов было до штрафной. И было ещё несколько моментов, когда судья принимал странные решения и разумеется не в нашу пользу.
- После перерыва гости по прежнему выглядели более уверенно нежели хозяева. За счёт чего на твой взгляд «Сибири» так и не удалось переломить ход встречи?
- После перерыва я считаю, что наоборот мы стали играть более уверенно. В концовке так вообще «поджали» гостей, но всегда чего-то не хватало для гола.
- Если попытаться судить объективно-счёт по игре?
- Подводя итоги матча считаю, что счёт не по игре
Rusfootball.info. С Владимиром Азаровым общался Миша-Пират.
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