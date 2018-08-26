Владимир Азаров: обоих пенальти не было

После матча 8 тура ФНЛ между новосибирской «Сибирью» и подмосковными «Химками» который завершился победой гостей 1:2 и был насыщен драматизмом итоги встречи подвёл игрок «Сибири» Владимир Азаров.- По игре… Считаю, что игра была равная. Проигрывать всегда неприятно, но после этого матча особенно.- У соперника неплохая команда. Играют в свой футбол, гнут свою линию, а мы не разобрали правильно игроков соперника в голевых моментах. Такое к сожалению, бывает. Это футбол.- Один из пенальти случился прямо передо мной. Второй. На мой взгляд, его не было сто процентов. Там была чистейшая симуляция. Вратарь даже не коснулся соперника. При чём судья был рядом, всё это видел и всё равно указал на точку. По поводу первого одиннадцатиметрового не могу ничего сказать-я был далеко от нашей штрафной и не видел момента. Но ребята сказали, что, если и было нарушение, оно сто процентов было до штрафной. И было ещё несколько моментов, когда судья принимал странные решения и разумеется не в нашу пользу.- После перерыва я считаю, что наоборот мы стали играть более уверенно. В концовке так вообще «поджали» гостей, но всегда чего-то не хватало для гола.- Подводя итоги матча считаю, что счёт не по игреС Владимиром Азаровым общался Миша-Пират.