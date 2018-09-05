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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Евгений Макеев: "Сочи" – самый оптимальный вариант для меня
Защитник "Сочи" Евгений Макеев рассказал о своем переходе в клуб.
"Было несколько предложений, но выбрал "Сочи". Это самый оптимальный вариант для меня. На данный момент моя форма не оптимальная, буду набирать по ходу сезона.
Что скажу о команде? Я смотрел несколько игр, в основном обзоры. Атакующая команда, которая играет в комбинационный футбол. Так, что мне все понравилось", - сказал Макеев в интервью YouTube клуба.
"Было несколько предложений, но выбрал "Сочи". Это самый оптимальный вариант для меня. На данный момент моя форма не оптимальная, буду набирать по ходу сезона.
Что скажу о команде? Я смотрел несколько игр, в основном обзоры. Атакующая команда, которая играет в комбинационный футбол. Так, что мне все понравилось", - сказал Макеев в интервью YouTube клуба.
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