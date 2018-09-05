Новости партнеров

Евгений Макеев: "Сочи" – самый оптимальный вариант для меня

Защитник "Сочи" Евгений Макеев рассказал о своем переходе в клуб.

"Было несколько предложений, но выбрал "Сочи". Это самый оптимальный вариант для меня. На данный момент моя форма не оптимальная, буду набирать по ходу сезона.

Что скажу о команде? Я смотрел несколько игр, в основном обзоры. Атакующая команда, которая играет в комбинационный футбол. Так, что мне все понравилось", - сказал Макеев в интервью YouTube клуба.
Теги: Макеев Сочи
Сегодня, 15:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.