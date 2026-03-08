Матчи Скрыть

Колосков выделил причины неудачного выступления "Спартака" в игре с "Динамо"

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об игре "Спартака" в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые проиграли динамовцам со счётом 2:5. Колосков считает, что "Спартак" испытывает проблемы с подготовкой.

"У них очень качественные игроки, с которыми можно решать любые задачи в чемпионате. Но в игре с "Динамо" они полностью развалились, это загадка для всех. Видимо, проблемы в подготовке.

Они в первой игре с "Сочи" уже выглядели так, будто не готовы на 100%. "Спартак" в плохом физическом и ментальном состоянии. Выберутся ли они из этого, увидим в ближайших играх", — передаёт слова Колоскова "Советский спорт".

На данный момент "Спартак" с 32 баллами располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 20 туре команда сыграет дома с тольяттинским "Акроном" (11-е место, 21 очко). Встреча состоится завтра, 9 марта. Начало — в 19:00 мск.

