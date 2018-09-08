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Илья Кухарчук - о матче с "Мордовией": не скажу, что закономерная победа

После победного матча 10 тура первенства ФНЛ «Мордовия» - «Томь» (0:1) свой комментарий к игре дал нападающий томичей Илья Кухарчук.

- Илья, твой комментарий к прошедшему матчу.

- Тяжёлая игра получилась. Хорошо, что победили. Не скажу, что закономерная победа, были моменты и у «Мордовии». Но хорошо, что получилось так, как получилось.

- Какая установка была на этот матч?

- У нас всегда одна установка - в каждом матче играть на победу. Мы выходим и играем. И хорошо, что у нас это получается.

- По итогам 10 тура вы вернули себе первое место в турнирной таблице. Какие ощущения?

- Ну 10 туров это только 1/4 чемпионата, поговорим в конце сезона)пока нас все устраивает и ощущения только самые положительные.

Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Теги: Кухарчук Томь Мордовия
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