Илья Кухарчук - о матче с "Мордовией": не скажу, что закономерная победа

После победного матча 10 тура первенства ФНЛ «Мордовия» - «Томь» (0:1) свой комментарий к игре дал нападающий томичей Илья Кухарчук.- Тяжёлая игра получилась. Хорошо, что победили. Не скажу, что закономерная победа, были моменты и у «Мордовии». Но хорошо, что получилось так, как получилось.- У нас всегда одна установка - в каждом матче играть на победу. Мы выходим и играем. И хорошо, что у нас это получается.- Ну 10 туров это только 1/4 чемпионата, поговорим в конце сезона)пока нас все устраивает и ощущения только самые положительные.. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.