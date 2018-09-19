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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Ледяхов: веду переговоры с "Балтикой"
Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подтвердил информацию о том, что он может возглавить "Балтику". Руководство клуба уже близко к завершению переговоров.
В то же время Валерий Непомнящий покинул пост наставника команды из Калининграда.
– Вашу информацию подтвердить могу – переговоры с "Балтикой" мы ведем, но более конкретная информация будет завтра.
– То есть завтра вас могут назначить главным тренером клуба?
– Вся конкретика будет завтра.
– Судя по длинным гудкам, вы в Испании?
– Да, все верно. Завтра вылетаю в Калининград, где и будет проведен финальный раунд переговоров.
"Спорт-Экспресс"
В то же время Валерий Непомнящий покинул пост наставника команды из Калининграда.
– Вашу информацию подтвердить могу – переговоры с "Балтикой" мы ведем, но более конкретная информация будет завтра.
– То есть завтра вас могут назначить главным тренером клуба?
– Вся конкретика будет завтра.
– Судя по длинным гудкам, вы в Испании?
– Да, все верно. Завтра вылетаю в Калининград, где и будет проведен финальный раунд переговоров.
"Спорт-Экспресс"
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