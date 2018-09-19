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Игорь Ледяхов: веду переговоры с "Балтикой"

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подтвердил информацию о том, что он может возглавить "Балтику". Руководство клуба уже близко к завершению переговоров.

В то же время Валерий Непомнящий покинул пост наставника команды из Калининграда.

– Вашу информацию подтвердить могу – переговоры с "Балтикой" мы ведем, но более конкретная информация будет завтра.

– То есть завтра вас могут назначить главным тренером клуба?

– Вся конкретика будет завтра.

– Судя по длинным гудкам, вы в Испании?

– Да, все верно. Завтра вылетаю в Калининград, где и будет проведен финальный раунд переговоров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ледяхов Балтика
Сегодня, 15:47
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№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать!
Ждём! Только бы не сорвалось...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Спартачи шагают по планете !


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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