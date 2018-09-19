Игорь Ледяхов: веду переговоры с "Балтикой"

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подтвердил информацию о том, что он может возглавить "Балтику". Руководство клуба уже близко к завершению переговоров.В то же время Валерий Непомнящий покинул пост наставника команды из Калининграда.– Вашу информацию подтвердить могу – переговоры с "Балтикой" мы ведем, но более конкретная информация будет завтра.– Вся конкретика будет завтра.– Да, все верно. Завтра вылетаю в Калининград, где и будет проведен финальный раунд переговоров.