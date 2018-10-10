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Три клуба ФНЛ вошли в топ-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе

Названы 25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе. В него вошли три клуба Футбольной национальной лиги.

Девятое место занял "Ротор", чья средняя посещаемость в начале сезона составила 26 975 зрителей. На 14-й позиции находится "Нижний Новгород" (23 829), 24-е место оказалось у "Мордовии" (20 653).

Полностью первая десятка самых посещаемых клубов выглядит так:

1. "Гамбург" Германия — 50 208

2. "Кёльн" Германия — 48 093

3. "Лидс" Англия — 32 942

4. "Астон Вилла" Англия — 31 440

5. "Санкт-Паули" Германия — 29 447

6. "Ланс" Франция — 29 428

7. "Динамо" Дрезден, Германия — 28 121

8. "Ноттингем Форест" Англия — 27 021

9. "Ротор" Россия — 26 975

10. "Твенте" Нидерланды — 26 150

Deportes&Finanzas
Теги: Ротор Нижний Новгород Мордовия
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#1  VitL  Белгород (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Спартак»
и у всех трех - новенькие роскошные стадионы
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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