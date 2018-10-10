Три клуба ФНЛ вошли в топ-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе

Названы 25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе. В него вошли три клуба Футбольной национальной лиги.Девятое место занял "Ротор", чья средняя посещаемость в начале сезона составила 26 975 зрителей. На 14-й позиции находится "Нижний Новгород" (23 829), 24-е место оказалось у "Мордовии" (20 653).Полностью первая десятка самых посещаемых клубов выглядит так:1. "Гамбург" Германия — 50 2082. "Кёльн" Германия — 48 0933. "Лидс" Англия — 32 9424. "Астон Вилла" Англия — 31 4405. "Санкт-Паули" Германия — 29 4476. "Ланс" Франция — 29 4287. "Динамо" Дрезден, Германия — 28 1218. "Ноттингем Форест" Англия — 27 02110. "Твенте" Нидерланды — 26 150