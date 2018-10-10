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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Три клуба ФНЛ вошли в топ-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе
Названы 25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе. В него вошли три клуба Футбольной национальной лиги.
Девятое место занял "Ротор", чья средняя посещаемость в начале сезона составила 26 975 зрителей. На 14-й позиции находится "Нижний Новгород" (23 829), 24-е место оказалось у "Мордовии" (20 653).
Полностью первая десятка самых посещаемых клубов выглядит так:
1. "Гамбург" Германия — 50 208
2. "Кёльн" Германия — 48 093
3. "Лидс" Англия — 32 942
4. "Астон Вилла" Англия — 31 440
5. "Санкт-Паули" Германия — 29 447
6. "Ланс" Франция — 29 428
7. "Динамо" Дрезден, Германия — 28 121
8. "Ноттингем Форест" Англия — 27 021
9. "Ротор" Россия — 26 975
10. "Твенте" Нидерланды — 26 150
Deportes&Finanzas
Девятое место занял "Ротор", чья средняя посещаемость в начале сезона составила 26 975 зрителей. На 14-й позиции находится "Нижний Новгород" (23 829), 24-е место оказалось у "Мордовии" (20 653).
Полностью первая десятка самых посещаемых клубов выглядит так:
1. "Гамбург" Германия — 50 208
2. "Кёльн" Германия — 48 093
3. "Лидс" Англия — 32 942
4. "Астон Вилла" Англия — 31 440
5. "Санкт-Паули" Германия — 29 447
6. "Ланс" Франция — 29 428
7. "Динамо" Дрезден, Германия — 28 121
8. "Ноттингем Форест" Англия — 27 021
9. "Ротор" Россия — 26 975
10. "Твенте" Нидерланды — 26 150
Deportes&Finanzas
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