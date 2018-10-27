Генеральный директор "Балтики": долги по зарплате в клубе есть, но не за пять месяцев. И не за три

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая прокомментировал информацию о том, что футболисты и персонал команды пять месяцев не получают зарплату, а также, что возможен бойкот воскресной домашней игры 19-го тура Олимп-ФНЛ с "Мордовией".- То, что людям не платят зарплату пять месяцев, неправда, - сказал Лепсая.- Да и футболисты об этом знают. Всего три-четыре дня назад был сделан очередной платеж игрокам. Долги есть, но они далеко не такие, как об этом пишут СМИ.- Это не имеет значения. Точно не пять месяцев. И не четыре. И не три.- Это полнейший бред. Только еду с тренировки. Действительно, есть проблемы, но они давно решаются.