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"Армавир" и "Краснодар-2" забили шесть голов на двоих

ФНЛ

19 тур

"Армавир" – "Краснодар-2" 3:3

Гол: Дышеков, 37, Каюмов, 51, Мирошниченко, 74 - Григорян, 25, Уткин, 34 (пен.), Сулейманов, 90

"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Кутин (Соловьев, 87), Гаджибеков, Поляков (Каюмов, 46), Дышеков, Падерин, Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 68)

"Краснодар-2": Сафонов, Бочко (Парадин, 81), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин (Сергеев, 81), Григорян (Халназаров, 72), Уткин, Мацукатов, Сулейманов, Онугха

Предупреждения: Мирошниченко, 33, Сулейманов, 35, Голубев, 38

Удаления: Сулейманов, 90+1

"Зенит-2" – "Тюмень" 0:0

"Зенит-2": Гойло, Рукас, Терентьев, Каккоев (Пенчиков, 76), Скроботов, Плетнев (Казаков, 74), Мусаев, Капленко, Камышев, Тарасов, Воробьев (Прудников, 65)

"Тюмень": Бучнев, Васиев (Глухов, 63), Коваленко, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко, Теленков, Лаук (Хаиманов, 46), Лешонок, Карпов (Вотинов, 38)

Предупреждения: Карпов, 34, Теленков, 48, Терентьев, 90+3
Теги: Армавир Краснодар-2
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