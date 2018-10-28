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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
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16:08
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15:05
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Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
"Армавир" и "Краснодар-2" забили шесть голов на двоих
ФНЛ
19 тур
"Армавир" – "Краснодар-2" 3:3
Гол: Дышеков, 37, Каюмов, 51, Мирошниченко, 74 - Григорян, 25, Уткин, 34 (пен.), Сулейманов, 90
"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Кутин (Соловьев, 87), Гаджибеков, Поляков (Каюмов, 46), Дышеков, Падерин, Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 68)
"Краснодар-2": Сафонов, Бочко (Парадин, 81), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин (Сергеев, 81), Григорян (Халназаров, 72), Уткин, Мацукатов, Сулейманов, Онугха
Предупреждения: Мирошниченко, 33, Сулейманов, 35, Голубев, 38
Удаления: Сулейманов, 90+1
"Зенит-2" – "Тюмень" 0:0
"Зенит-2": Гойло, Рукас, Терентьев, Каккоев (Пенчиков, 76), Скроботов, Плетнев (Казаков, 74), Мусаев, Капленко, Камышев, Тарасов, Воробьев (Прудников, 65)
"Тюмень": Бучнев, Васиев (Глухов, 63), Коваленко, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко, Теленков, Лаук (Хаиманов, 46), Лешонок, Карпов (Вотинов, 38)
Предупреждения: Карпов, 34, Теленков, 48, Терентьев, 90+3
19 тур
"Армавир" – "Краснодар-2" 3:3
Гол: Дышеков, 37, Каюмов, 51, Мирошниченко, 74 - Григорян, 25, Уткин, 34 (пен.), Сулейманов, 90
"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Кутин (Соловьев, 87), Гаджибеков, Поляков (Каюмов, 46), Дышеков, Падерин, Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 68)
"Краснодар-2": Сафонов, Бочко (Парадин, 81), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин (Сергеев, 81), Григорян (Халназаров, 72), Уткин, Мацукатов, Сулейманов, Онугха
Предупреждения: Мирошниченко, 33, Сулейманов, 35, Голубев, 38
Удаления: Сулейманов, 90+1
"Зенит-2" – "Тюмень" 0:0
"Зенит-2": Гойло, Рукас, Терентьев, Каккоев (Пенчиков, 76), Скроботов, Плетнев (Казаков, 74), Мусаев, Капленко, Камышев, Тарасов, Воробьев (Прудников, 65)
"Тюмень": Бучнев, Васиев (Глухов, 63), Коваленко, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко, Теленков, Лаук (Хаиманов, 46), Лешонок, Карпов (Вотинов, 38)
Предупреждения: Карпов, 34, Теленков, 48, Терентьев, 90+3
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