Булыкин - о ситуации Захаряна в Испании: мало кто рискнёт его взять

Дмитрий Булыкин высказался о будущем Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад" на фоне слов главного тренера, который дал понять, что не рассчитывает на россиянина.

Если у Захаряна не будет предложений из Европы, то можно вернуться в Россию. Контракты будут уже не такие, какие он хочет, но главное - реанимировать карьеру. Арсену стоит поехать, если будет хороший вариант из Москвы. Ему тяжело сейчас найти команду в Европе, мало кто рискнёт его взять, - передаёт слова Булыкина



Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 млн евро. В Испании россиянин регулярно сталкивается с травмами и пока не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забив один мяч. Булыкин считает, что Захарян оказался в сложной ситуации и сейчас ему важно думать о перезапуске карьеры.