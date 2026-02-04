Булыкин - о ситуации Захаряна в Испании: мало кто рискнёт его взять

Если у Захаряна не будет предложений из Европы, то можно вернуться в Россию.Контракты будут уже не такие, какие он хочет, но главное - реанимировать карьеру. Арсену стоит поехать, если будет хороший вариант из Москвы. Ему тяжело сейчас найти команду в Европе, мало кто рискнёт его взять, - передаёт слова Булыкина "Газета.ру".
Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 млн евро. В Испании россиянин регулярно сталкивается с травмами и пока не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забив один мяч.