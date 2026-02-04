Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Булыкин - о ситуации Захаряна в Испании: мало кто рискнёт его взять

Дмитрий Булыкин высказался о будущем Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад" на фоне слов главного тренера, который дал понять, что не рассчитывает на россиянина.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Булыкин считает, что Захарян оказался в сложной ситуации и сейчас ему важно думать о перезапуске карьеры.

Если у Захаряна не будет предложений из Европы, то можно вернуться в Россию.
Контракты будут уже не такие, какие он хочет, но главное - реанимировать карьеру. Арсену стоит поехать, если будет хороший вариант из Москвы. Ему тяжело сейчас найти команду в Европе, мало кто рискнёт его взять, - передаёт слова Булыкина "Газета.ру".

Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 млн евро. В Испании россиянин регулярно сталкивается с травмами и пока не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забив один мяч.

