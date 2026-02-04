Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Раскрыты финансовые условия контракта Канте в Турции

Полузащитник Н'Голо Канте заработает почти 42 млн евро за два с половиной года после перехода в "Фенербахче".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Sports Digitale. Француз перебрался в турецкий клуб из "Аль-Иттихада". Как уточняет источник, значительная часть суммы пришлась на подписной бонус - 14,4 млн евро. За весенний отрезок сезон футболист получит 5,5 млн евро, а начиная со следующего сезона его годовой доход составит 11 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провёл 26 матчей, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

