Ташуев: не могу назвать Сафонова лучшим футболистом России

Сафонов играет в сильнейшем клубе мира, но я не могу назвать его лучшим футболистом России.И лучшим спортсменом тоже. Он один из лучших. У нас есть другие неплохие игроки. Сегодня он готов к играм лучше, чем Шевалье. Логично, что он проходит в стартовый состав, - цитирует Ташуева Metaratings.ru.
Отметим, что 2 февраля Сафонов впервые был признан лучшим игроком матча в Лиге 1. Во встрече со "Страсбургом" российский вратарь отразил пенальти.
В этом сезоне вратарь выходил на поле в шести поединках парижан и пропустил четыре гола.