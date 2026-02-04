Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Ташуев: не могу назвать Сафонова лучшим футболистом России

Российский специалист Сергей Ташуев оценил текущую форму вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
Ташуев считает, что Сафонов на данный момент выглядит предпочтительнее второго голкипера парижан.

Сафонов играет в сильнейшем клубе мира, но я не могу назвать его лучшим футболистом России.
И лучшим спортсменом тоже. Он один из лучших. У нас есть другие неплохие игроки. Сегодня он готов к играм лучше, чем Шевалье. Логично, что он проходит в стартовый состав, - цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Отметим, что 2 февраля Сафонов впервые был признан лучшим игроком матча в Лиге 1. Во встрече со "Страсбургом" российский вратарь отразил пенальти.

В этом сезоне вратарь выходил на поле в шести поединках парижан и пропустил четыре гола.

