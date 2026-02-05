Матчи Скрыть

Колыванов: "Зенит" не сможет доиграть сезон с одним Соболевым

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал текущую ситуацию в "Зените", уделив внимание линии атаки петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Колыванов считает, что у клуба нет поводов для тревоги, несмотря на ограниченный выбор нападающих.

У "Зенита" всё нормально. Да, пока один Соболев в нападении, но они работают.
Все сейчас готовятся. Уверен, что "Зенит" возьмёт нападающего. Ну не смогут они закончить чемпионат с одним Соболевым, - передаёт слова Колыванова "Чемпионат".

В рамках подготовки к весенней части сезона "Зенит" проведёт контрольные матчи с "Краснодаром" 6 февраля и с ЦСКА 10 февраля. После первой части чемпионата петербургский клуб идёт вторым в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ команда примет дома "Балтику".

