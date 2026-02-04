Масалитин - о работе Карседо в "Спартаке": весной можно будет делать выводы

По мнению Масалитина, испанскому специалисту требуется время, чтобы адаптироваться к команде и внедрить свои идеи.
- Первые сборы прошли, он успел познакомиться с игроками, уже есть и первые результаты, футболисты узнали новую схему и требования. Карседо знает, как быстро достичь результата. Если он выстроит процесс, весной уже можно будет делать выводы по поводу его перспектив, - цитирует эксперта "Газета.ру".
Карседо возглавил столичную команду в начале января, подписав соглашение на два с половиной года.
"Спартак" подходит к весеннему отрезку чемпионата на шестой позиции. В 18 турах команда набрала 29 очков. В рамках 19-го тура "красно-белые" проведут гостевой поединок против "Сочи" 1 марта.
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о сроках, в которые можно будет объективно оценивать работу Хуана Карлоса Карседо на посту наставника "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"