За январский отрезок нападающий провёл пять встреч и восемь раз поразил ворота соперников. В голосовании форвард опередил Федерико Вальверде, Арду Гюлера, Тибо Куртуа и Винисиуса Жуниора.
Мбаппе присоединился к "Реалу" прошлым летом. В текущем сезоне он уже записал на свой счёт 37 голов и пять результативных передач в 30 матчах.
В чемпионате Испании мадридцы после 22 туров занимают вторую строчку, набрав 54 очка и уступая "Барселоне" на один балл.
Назван лучший игрок месяца в "Реале"
В "Реале" подвели итоги января и признали лучшим игроком команды Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images