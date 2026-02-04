Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Назван лучший игрок месяца в "Реале"

В "Реале" подвели итоги января и признали лучшим игроком команды Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images
За январский отрезок нападающий провёл пять встреч и восемь раз поразил ворота соперников. В голосовании форвард опередил Федерико Вальверде, Арду Гюлера, Тибо Куртуа и Винисиуса Жуниора.

Мбаппе присоединился к "Реалу" прошлым летом. В текущем сезоне он уже записал на свой счёт 37 голов и пять результативных передач в 30 матчах.

В чемпионате Испании мадридцы после 22 туров занимают вторую строчку, набрав 54 очка и уступая "Барселоне" на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится