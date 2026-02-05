Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Радимов: Лещук не играет, потому что мастерства у него нет

Владислав Радимов, экс-футболист "Зенита", прокомментировал конфликт с вратарём Игорем Лещуком, резко высказавшись о причинах его отсутствия в составе.
Фото: ФК "Динамо"
Радимов заявил, что не считает ситуацию позорной, но напрямую связал игровое положение Лещука с уровнем мастерства.

- Да нет, как это можно назвать позором? Он не играет, потому что мастерства у него нет. А то, что я "люблю" Лещука… Там напрашивались высказывания в его адрес про пассивный доход. Как можно было это не прокомментировать? - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В текущем сезоне РПЛ вратарь провёл три матча и пропустил четыре мяча. "Динамо" идёт на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. Рестарт чемпионата России запланирован на конец месяца.

