Радимов: Лещук не играет, потому что мастерства у него нет

Радимов заявил, что не считает ситуацию позорной, но напрямую связал игровое положение Лещука с уровнем мастерства.
- Да нет, как это можно назвать позором? Он не играет, потому что мастерства у него нет. А то, что я "люблю" Лещука… Там напрашивались высказывания в его адрес про пассивный доход. Как можно было это не прокомментировать? - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В текущем сезоне РПЛ вратарь провёл три матча и пропустил четыре мяча. "Динамо" идёт на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. Рестарт чемпионата России запланирован на конец месяца.
Фото: ФК "Динамо"