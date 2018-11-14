Николай Тюнин: заслуженно победили "Сибирь"

- После матча 22 тура ФНЛ «Спартак-2»-«Сибирь» (3:0) свой комментарий дал капитан красно белых Николай Тюнин.- У нас получилась хорошая игра , хорошо контролировали мяч, выходили в быстрые атаки, удачно прессинговали. Забили первый гол, но хорошо что не остановились и продолжили нагнетать.- То что присутствует Кононов знали, но на это особо внимание застряли , хотя молодые игроки знают что за ними следят и от того как они сыграют будет зависеть попадут они в первую команду или нет.- Честно говоря, я был в самом центре событий и не видел что случилось просто видел что судья поднял флажок.- Второй гол получился хорошим. Вышли из под прессинга после чего Бакаев разогнал атаку и потом прострелил, и Мелкадзе ударом головой поставил точку.- Жёлтую точку считаю мне дали не заслуженно. Да я пошёл агрессивно, но в игрока не попал.- Третий гол индивидуальные действия Рудковского были на высоте.- «Сибирь» хорошая команда, желаю ей успехов в дальнейшем.С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.