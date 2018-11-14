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Николай Тюнин: заслуженно победили "Сибирь"

- После матча 22 тура ФНЛ «Спартак-2»-«Сибирь» (3:0) свой комментарий дал капитан красно белых Николай Тюнин.

- Твой комментарий к прошедшему матчу

- У нас получилась хорошая игра , хорошо контролировали мяч, выходили в быстрые атаки, удачно прессинговали. Забили первый гол, но хорошо что не остановились и продолжили нагнетать.

- Стало ли дополнительной мотивацией для игроков «Спартака-2» присутствие на матче нового главного тренера основной команды?

- То что присутствует Кононов знали, но на это особо внимание застряли , хотя молодые игроки знают что за ними следят и от того как они сыграют будет зависеть попадут они в первую команду или нет.

- Прокомментируй момент с отменённым голом «Сибири».

- Честно говоря, я был в самом центре событий и не видел что случилось просто видел что судья поднял флажок.

- Второй гол «Спартака-2» начался с того, что ты из аута принял мяч. Вспомни эпизод как забивался этот гол.

- Второй гол получился хорошим. Вышли из под прессинга после чего Бакаев разогнал атаку и потом прострелил, и Мелкадзе ударом головой поставил точку.

- За что тебе дали жёлтую карточку? По трансляции так и не было понятно.

- Жёлтую точку считаю мне дали не заслуженно. Да я пошёл агрессивно, но в игрока не попал.

- Третий гол у «Спартака-2» получился шедевральным. Как получилось забить такой гол?

- Третий гол индивидуальные действия Рудковского были на высоте.

- Какое впечатление по игре оставила «Сибирь»?

- «Сибирь» хорошая команда, желаю ей успехов в дальнейшем.

Rusfootball.info. С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
Теги: Спартак-2 Сибирь
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