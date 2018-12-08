"Балтика" уволила Ледяхова

"Балтика" уволила главного тренера Игоря Ледяхова и его помощника Олега Василенко.Ледяхов встал у руля калининградцев 20 сентября. По итогам первой части сезона команда занимает 16-е место в первенстве Олимп-ФНЛ.Ранее "Балтика" на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов и предложила самостоятельный поиск новых клубов 11 футболистами своей команды.