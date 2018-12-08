Новости партнеров

"Балтика" уволила Ледяхова

"Балтика" уволила главного тренера Игоря Ледяхова и его помощника Олега Василенко.

Ледяхов встал у руля калининградцев 20 сентября. По итогам первой части сезона команда занимает 16-е место в первенстве Олимп-ФНЛ.

Ранее "Балтика" на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов и предложила самостоятельный поиск новых клубов 11 футболистами своей команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Балтика Ледяхов
Сегодня, 00:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.