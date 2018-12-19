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Игорь Ледяхов официально покинул пост главного тренера "Балтики"

Пресс-служба "Балтики" сообщила об уходе Игоря Ледяхова с поста главного тренера.

Клуб в одностороннем порядке расторг контракты с Ледяховым и тренером Олегом Василенко.

Под руководством Ледяхова "Балтика" в рамках Олимп-ФНЛ и Кубка России провела 13 матчей, одержала 4 победы при двух ничьих и 7 поражениях.

Сейчас калининградский клуб после 24 туров в ФНЛ, набрав 24 очка, занимает 16-е место в таблице.
Теги: Балтика Ледяхов
Сегодня, 14:10
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