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Спортивный директор "Томи" получил награду от РФС

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов награжден Российским футбольным союзом грамотой "За высокой профессионализм и вклад в развитие футбола".

Указ подписан вице-президентом РФС Никитой Симоняном.

Напомним, что "Томь" занимает второе место в первенстве ФНЛ.

"Матч ТВ"
Теги: Томь
Сегодня, 16:43
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