Спортивный директор "Томи" получил награду от РФС

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов награжден Российским футбольным союзом грамотой "За высокой профессионализм и вклад в развитие футбола".Указ подписан вице-президентом РФС Никитой Симоняном.Напомним, что "Томь" занимает второе место в первенстве ФНЛ.