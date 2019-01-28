ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Гендиректор "Сибири" - о проблемах в клубе: у нас с финансами все в порядке

Генеральный директор ФК "Сибирь" Константин Кричевский опроверг информацию о том, что футболисты команды с августа не получают зарплату.

- Появилась информация, что с августа футболисты "Сибири" не получают зарплату. Это правда?

- Отчасти.

- Как это?

- Когда-то эта информация была актуальной, а сейчас нет.

- Получается на данный момент долги отсутствуют, все в порядке?

- Да. Все нормально в финансовом плане.

"Сибирь" находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая предпоследнее, 19-е место после 24 туров при 20 набранных очках.

"СЭ"
Теги: Сибирь
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