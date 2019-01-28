Гендиректор "Сибири" - о проблемах в клубе: у нас с финансами все в порядке

Генеральный директор ФК "Сибирь" Константин Кричевский опроверг информацию о том, что футболисты команды с августа не получают зарплату.- Отчасти.- Когда-то эта информация была актуальной, а сейчас нет.- Да. Все нормально в финансовом плане."Сибирь" находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая предпоследнее, 19-е место после 24 туров при 20 набранных очках.