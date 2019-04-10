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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Генеральный директор "Сочи": в лиге все время что-то происходит с арбитрами

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, что костромской судья Максим Чембулатов, обслуживавший матчи в Олимп-ФНЛ, отстранен до конца сезона.

Кроме того, до завершения разбирательств отстранен другой рефери – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Предположительно, руководство ДСИ недовольно его работой на матче 29-го тура "Мордовия" – "Сочи" (0:2), который состоялся 30 марта.

Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров обратился к арбитрам первой лиги, сообщив им об учащении случаев "необъективности и предвзятости", а также рекомендовал не ввязываться ни в какие сомнительные ситуации и всегда руководствоваться правилами игры.

- В лиге все время что-то происходит с арбитрами. Это же люди, - сказал Рубашко. - Поэтому мы ничего не комментируем. Есть соответствующие органы, которые смотрят и принимают решения.

- "Сочи" жаловался на судейство?

- Любая команда всегда либо довольна судейством, либо нет. Люди пытаются рассудить две команды. Кому-то кажется одно, кому-то другое. Говорить о судействе неблагодарное дело.

- Двух человек, возможно, отстранили до конца сезона после последних двух матчей вашей команды. Вам об этом что-то известно?

- Мне известно, что было рассмотрение, а чем оно закончилось…. У меня информации нет.

- В ФНЛ участились случаи необъективности и предвзятости судей?

- Я так не сказал бы. Люди могут как ошибаться, так и что-то не доглядеть во время игры. Совпадение или нет, не могу сказать. Мы просто играем, и стараемся выполнить задачу.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:28
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#1  Egorysche   (Сегодня, 20:02)
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стоит ли говорить что ФК Сочи владеют Ротенберги и прям очень-очень хотят в РПЛ?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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