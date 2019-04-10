Россия РПЛ 2018/19
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Генеральный директор "Сочи": в лиге все время что-то происходит с арбитрами
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, что костромской судья Максим Чембулатов, обслуживавший матчи в Олимп-ФНЛ, отстранен до конца сезона.
Кроме того, до завершения разбирательств отстранен другой рефери – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Предположительно, руководство ДСИ недовольно его работой на матче 29-го тура "Мордовия" – "Сочи" (0:2), который состоялся 30 марта.
Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров обратился к арбитрам первой лиги, сообщив им об учащении случаев "необъективности и предвзятости", а также рекомендовал не ввязываться ни в какие сомнительные ситуации и всегда руководствоваться правилами игры.
- В лиге все время что-то происходит с арбитрами. Это же люди, - сказал Рубашко. - Поэтому мы ничего не комментируем. Есть соответствующие органы, которые смотрят и принимают решения.
- "Сочи" жаловался на судейство?
- Любая команда всегда либо довольна судейством, либо нет. Люди пытаются рассудить две команды. Кому-то кажется одно, кому-то другое. Говорить о судействе неблагодарное дело.
- Двух человек, возможно, отстранили до конца сезона после последних двух матчей вашей команды. Вам об этом что-то известно?
- Мне известно, что было рассмотрение, а чем оно закончилось…. У меня информации нет.
- В ФНЛ участились случаи необъективности и предвзятости судей?
- Я так не сказал бы. Люди могут как ошибаться, так и что-то не доглядеть во время игры. Совпадение или нет, не могу сказать. Мы просто играем, и стараемся выполнить задачу.
"Спорт-Экспресс"
Кроме того, до завершения разбирательств отстранен другой рефери – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Предположительно, руководство ДСИ недовольно его работой на матче 29-го тура "Мордовия" – "Сочи" (0:2), который состоялся 30 марта.
Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров обратился к арбитрам первой лиги, сообщив им об учащении случаев "необъективности и предвзятости", а также рекомендовал не ввязываться ни в какие сомнительные ситуации и всегда руководствоваться правилами игры.
- В лиге все время что-то происходит с арбитрами. Это же люди, - сказал Рубашко. - Поэтому мы ничего не комментируем. Есть соответствующие органы, которые смотрят и принимают решения.
- "Сочи" жаловался на судейство?
- Любая команда всегда либо довольна судейством, либо нет. Люди пытаются рассудить две команды. Кому-то кажется одно, кому-то другое. Говорить о судействе неблагодарное дело.
- Двух человек, возможно, отстранили до конца сезона после последних двух матчей вашей команды. Вам об этом что-то известно?
- Мне известно, что было рассмотрение, а чем оно закончилось…. У меня информации нет.
- В ФНЛ участились случаи необъективности и предвзятости судей?
- Я так не сказал бы. Люди могут как ошибаться, так и что-то не доглядеть во время игры. Совпадение или нет, не могу сказать. Мы просто играем, и стараемся выполнить задачу.
"Спорт-Экспресс"
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