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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Химки
Краснодар-2
Спартак-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 33 65
2 Сочи 33 61
3 Томь 33 57
4 Нижний Новгород 33 53
5 Авангард 32 51
6 СКА-Хабаровск 33 51
7 Чертаново 33 50
8 Шинник 33 49
9 Ротор 33 46
10 Химки 33 45
11 Краснодар-2 32 45
12 Спартак-2 33 44
13 Мордовия 33 40
14 Луч 33 40
15 Факел 33 37
16 Балтика 33 37
17 Армавир 33 36
18 Сибирь 33 30
19 Тюмень 33 22(-6)
20 Зенит-2 33 19
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Сергей Шустиков: стадион "Торпедо" - лучший в мире!

Капитан "Торпедо" Сергей Шустиков поделился впечатлениями от презентации проекта реконструкции стадиона своего клуба.

"Я просто в восторге. У нас много стадионов в мире. Не хочу ни один обидеть — они все какие-то типовые. А тут — все пропитано торпедовским духом: и шестеренка, и лестница славы, и аллея. Это лучший стадион в мире. Я хотел бы, чтобы на фасаде стадиона был дедушка и мой отец", — передает слова Шустикова Sport24.
Теги: Торпедо Шустиков
Сегодня, 20:51
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4
(4)
#4  american boy   (Сегодня, 21:58)
  • 0
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Какой нахрен стадион, для кого??
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#3  Павел Долженков  Москва (Сегодня, 21:44)
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online

killerman77,
Ты сам то понял что написал?
Регистрация: 12.10.2017 [жалоба]
#2  killerman77  Джибути (Сегодня, 21:41)
  • -1
  •  (1)

Что за бред ?! От стадиона есть только намерения - это во-первых,и о какой, нахер, шестерёнке идёт речь, во-вторых ?! ни завода нет, а команды при отсутствующем заводе и подавно быть не может. постперестроечные маразмы, блин... rage
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (2)

Да,новый стадион - отлично.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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