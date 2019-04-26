Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|33
|65
|2
|Сочи
|33
|61
|3
|Томь
|33
|57
|4
|Нижний Новгород
|33
|53
|5
|Авангард
|32
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|33
|51
|7
|Чертаново
|33
|50
|8
|Шинник
|33
|49
|9
|Ротор
|33
|46
|10
|Химки
|33
|45
|11
|Краснодар-2
|32
|45
|12
|Спартак-2
|33
|44
|13
|Мордовия
|33
|40
|14
|Луч
|33
|40
|15
|Факел
|33
|37
|16
|Балтика
|33
|37
|17
|Армавир
|33
|36
|18
|Сибирь
|33
|30
|19
|Тюмень
|33
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|33
|19
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Сергей Шустиков: стадион "Торпедо" - лучший в мире!
Капитан "Торпедо" Сергей Шустиков поделился впечатлениями от презентации проекта реконструкции стадиона своего клуба.
"Я просто в восторге. У нас много стадионов в мире. Не хочу ни один обидеть — они все какие-то типовые. А тут — все пропитано торпедовским духом: и шестеренка, и лестница славы, и аллея. Это лучший стадион в мире. Я хотел бы, чтобы на фасаде стадиона был дедушка и мой отец", — передает слова Шустикова Sport24.
"Я просто в восторге. У нас много стадионов в мире. Не хочу ни один обидеть — они все какие-то типовые. А тут — все пропитано торпедовским духом: и шестеренка, и лестница славы, и аллея. Это лучший стадион в мире. Я хотел бы, чтобы на фасаде стадиона был дедушка и мой отец", — передает слова Шустикова Sport24.
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