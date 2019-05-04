Финишная прямая. Анонс 35-го тура ФНЛ

В субботу состоится 35-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует главные встречи субботы

В субботу состоится 35-й тур ФНЛ.анонсирует главные встречи субботыУже несколько туров, как «Зенит-2» оформил досрочный выход в ПФЛ. Но питерцы не грустят. Руководство уже заявило, что главное для второй команды – это воспитание кадров, а не результат. Влад Радимов после победы над «Краснодаром-2» уже дал понять, что не собирается довольствоваться одной победой, а хочет выгрызть 19-ую строчку у Тюмени. Проделать такой трюк вполне реально, но чуть позже. Все же хабаровский СКА имеет мощный бюджет, неплохую форму и претендует на стыки. С таким соперником, как «Зенит», набирать очки жизненно необходимо.«Томь» продолжает свое падение в турнирной таблице. О том, что томичи не будут претендовать на РПЛ, руководство высказалось еще весной. Это подтверждают и результаты. Прямого выхода точно не будет. А вот место в стыках еще можно забронировать, если удачно выступить с курским «Авангардом». У курян есть матч в запасе и пять очков отставания от сибиряков. Гостевая победа – будет отличным подспорьем для борьбы с «Томью» на финише турнира.Победа сочинцев в очной встрече с «Томью» отмела все вопросы о победителях ФНЛ в этом сезоне. Осталась лишь интрига в зоне стыков и в борьбе за выживание. «Сибирь» относится ко второму пункту. Но уже в субботу может отправиться номинально в ПФЛ. «Сочи» нужно прыгнуть выше головы, чтобы проиграть «Сибири», хотя те будут мотивированны, как никогда.Кроме матча «Сибири» и «Сочи», которые выполняют абсолютно разные задачи, в 35-ом туре пройдет еще несколько схожих по вывеске игр. «Тамбов» попытается продолжить беспроигрышную серию Александра Григоряна на новом месте. Мешать ему делать это будут футболисты из Воронежа. Воронежцы вместе с Армавиром, «Балтикой», увязли в борьбе за 15-ое место и вполне могут подключить к ней «Луч» и «Мордовию», если втроем победят. Калининградцам будет полегче. «Краснодар-2» уже обеспечил себе место и попросту доигрывает сезон, что подтверждает поражение в Питере со счетом 2:5 от аутсайдера. «Армавиру» будет тяжелее всех. Если Тамбов выход в РПЛ почти обеспечил, то «Нижний Новгород» все никак не может уйти в отрыв от конкурентов за четвертое место.