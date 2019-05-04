Финишная прямая. Анонс 35-го тура ФНЛ

Россия РПЛ 2018/19
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01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (3)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (3)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (6)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (6)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Вчера, 21:15
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Вчера, 20:25
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Вчера, 19:35
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Вчера, 18:57
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Вчера, 18:25
"Рубин" одержал победу над "Оренбургом" (15)
"Рубин" одержал победу над "Оренбургом" (15)
Вчера, 18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Вчера, 17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Вчера, 17:40
Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду (1)
Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду (1)
Вчера, 17:26
Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким (7)
Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким (7)
Вчера, 17:04
"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
Вчера, 16:48
Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона (12)
Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона (12)
Вчера, 16:12
"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом" (3)
"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом" (3)
Вчера, 15:53
"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" (10)
"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" (10)
Вчера, 15:31
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото) (1)
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото) (1)
Вчера, 14:36
Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции (3)
Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции (3)
Вчера, 14:19
Молодежка "Спартака" крупно обыграла "Урал" в Екатеринбурге (4)
Молодежка "Спартака" крупно обыграла "Урал" в Екатеринбурге (4)
Финишная прямая. Анонс 35-го тура ФНЛ
В субботу состоится 35-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует главные встречи субботы
«Зенит-2» нацелился на повышение
Уже несколько туров, как «Зенит-2» оформил досрочный выход в ПФЛ. Но питерцы не грустят. Руководство уже заявило, что главное для второй команды – это воспитание кадров, а не результат. Влад Радимов после победы над «Краснодаром-2» уже дал понять, что не собирается довольствоваться одной победой, а хочет выгрызть 19-ую строчку у Тюмени. Проделать такой трюк вполне реально, но чуть позже. Все же хабаровский СКА имеет мощный бюджет, неплохую форму и претендует на стыки. С таким соперником, как «Зенит», набирать очки жизненно необходимо.
Матч тура
«Томь» продолжает свое падение в турнирной таблице. О том, что томичи не будут претендовать на РПЛ, руководство высказалось еще весной. Это подтверждают и результаты. Прямого выхода точно не будет. А вот место в стыках еще можно забронировать, если удачно выступить с курским «Авангардом». У курян есть матч в запасе и пять очков отставания от сибиряков. Гостевая победа – будет отличным подспорьем для борьбы с «Томью» на финише турнира.
Похороны «Сибири»
Победа сочинцев в очной встрече с «Томью» отмела все вопросы о победителях ФНЛ в этом сезоне. Осталась лишь интрига в зоне стыков и в борьбе за выживание. «Сибирь» относится ко второму пункту. Но уже в субботу может отправиться номинально в ПФЛ. «Сочи» нужно прыгнуть выше головы, чтобы проиграть «Сибири», хотя те будут мотивированны, как никогда.
Противостояние лидеров с аутсайдерами
Кроме матча «Сибири» и «Сочи», которые выполняют абсолютно разные задачи, в 35-ом туре пройдет еще несколько схожих по вывеске игр. «Тамбов» попытается продолжить беспроигрышную серию Александра Григоряна на новом месте. Мешать ему делать это будут футболисты из Воронежа. Воронежцы вместе с Армавиром, «Балтикой», увязли в борьбе за 15-ое место и вполне могут подключить к ней «Луч» и «Мордовию», если втроем победят. Калининградцам будет полегче. «Краснодар-2» уже обеспечил себе место и попросту доигрывает сезон, что подтверждает поражение в Питере со счетом 2:5 от аутсайдера. «Армавиру» будет тяжелее всех. Если Тамбов выход в РПЛ почти обеспечил, то «Нижний Новгород» все никак не может уйти в отрыв от конкурентов за четвертое место.
35-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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