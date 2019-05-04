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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Финишная прямая. Анонс 35-го тура ФНЛ

В субботу состоится 35-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует главные встречи субботы

В субботу состоится 35-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует главные встречи субботы

«Зенит-2» нацелился на повышение

Уже несколько туров, как «Зенит-2» оформил досрочный выход в ПФЛ. Но питерцы не грустят. Руководство уже заявило, что главное для второй команды – это воспитание кадров, а не результат. Влад Радимов после победы над «Краснодаром-2» уже дал понять, что не собирается довольствоваться одной победой, а хочет выгрызть 19-ую строчку у Тюмени. Проделать такой трюк вполне реально, но чуть позже. Все же хабаровский СКА имеет мощный бюджет, неплохую форму и претендует на стыки. С таким соперником, как «Зенит», набирать очки жизненно необходимо.

Матч тура

«Томь» продолжает свое падение в турнирной таблице. О том, что томичи не будут претендовать на РПЛ, руководство высказалось еще весной. Это подтверждают и результаты. Прямого выхода точно не будет. А вот место в стыках еще можно забронировать, если удачно выступить с курским «Авангардом». У курян есть матч в запасе и пять очков отставания от сибиряков. Гостевая победа – будет отличным подспорьем для борьбы с «Томью» на финише турнира.

Похороны «Сибири»

Победа сочинцев в очной встрече с «Томью» отмела все вопросы о победителях ФНЛ в этом сезоне. Осталась лишь интрига в зоне стыков и в борьбе за выживание. «Сибирь» относится ко второму пункту. Но уже в субботу может отправиться номинально в ПФЛ. «Сочи» нужно прыгнуть выше головы, чтобы проиграть «Сибири», хотя те будут мотивированны, как никогда.

Противостояние лидеров с аутсайдерами

Кроме матча «Сибири» и «Сочи», которые выполняют абсолютно разные задачи, в 35-ом туре пройдет еще несколько схожих по вывеске игр. «Тамбов» попытается продолжить беспроигрышную серию Александра Григоряна на новом месте. Мешать ему делать это будут футболисты из Воронежа. Воронежцы вместе с Армавиром, «Балтикой», увязли в борьбе за 15-ое место и вполне могут подключить к ней «Луч» и «Мордовию», если втроем победят. Калининградцам будет полегче. «Краснодар-2» уже обеспечил себе место и попросту доигрывает сезон, что подтверждает поражение в Питере со счетом 2:5 от аутсайдера. «Армавиру» будет тяжелее всех. Если Тамбов выход в РПЛ почти обеспечил, то «Нижний Новгород» все никак не может уйти в отрыв от конкурентов за четвертое место.

35-й тур ФНЛ

Финишная прямая. Анонс 35-го тура ФНЛ


Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Сегодня, 00:39
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