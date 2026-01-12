"Зенит" обезглавил конкурента". Билялетдинов - об обмене Дивеева на Гонду

"На первый взгляд, больше выиграл "Зенит", он обезглавил конкурента, это их системная работа. Ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев. ЦСКА придётся очень постараться, чтобы заменить Дивеева, это была ключевая фигура в обороне", - сказал Билялетдинов "Советскому спорту".
Вчера, 11 января, пресс-служба московского ЦСКА объявила о переходе Игоря Дивеева в петербургский "Зенит". Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.
Российский защитник выступал за "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость Дивеева по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Бывший игрок "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
Фото: ФК ЦСКА