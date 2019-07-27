Друг Неймара в Хабаровске. Анонс 5-го тура ФНЛ

Друг Неймара в ФНЛ
Неожиданные трансферные новости пришли из первой лиги. Там посреди недели в Хабаровске объявился партнер Неймара по юношеским сборным Бразилии и его друг. До этого он выступал в Таиланде и Малайзии. Вряд ли это что-то принесет хабаровчанам, кроме забавных заголовков в прессе. Что касается дел команды, то все идет явно на улучшение. В среду была одержана первая победа в сезоне, а в воскресенье возможно состоятся и вторая. Возвращение Сергея Оборина в футбол не выходит: четыре домашних встречи – один гол и две ничьи. Такое долго терпеть не будут.
Енисей. Жизнь после РПЛ
Красноярцы после ухода пресс-атташе Стаса Меркиса окончательно попали в игровую яму. Последи недели по ним катком прошлись «Химки». Оказалось, что клуб мог возглавить Магомед Адиев, но из-за поздней комплектации состава – этого не случилось. Тренер Алексеев вполне может оформить разрыв контракта уже на следующей неделе, если не победит при красноярских фанатах «Краснодар-2».
Черышев все?
В Нижнем Новгороде дела на поправку так и не идут. В среду состоялось очередное поражение, теперь от «Спартака-2». Один из сильнейших составов лиге демонстрирует, как отсутствие игры, так и отсутствие желание их добывать. Все идет плавно к увольнению Дмитрия Черышева. Помочь это осуществить может «Торпедо» Сергея Игнашевича. На неделе москвичи потеряли первые очки в сезоне, при этом Иван Сергеев забрался в лучшие бомбардиры лиги, обойдя игроков «Химок».
Матч тура
Волгоградский «Ротор» впервые проиграл в этом розыгрыше в среду. Теперь попытается исправиться за эту оплошность при своих фанатах с лидером первенством – «Химками». Подмосковные футболисты продолжают бить рекорды результативности, не оставляя ничего от своих оппонентов по лиге. Но это будет первый соперник за этот июль, находящийся в верхней части таблицы, поэтому серия близка к окончанию. Сам Андрей Талалаев спокойно относится к разгромным победам и говорит, что реализация сильно хромает.
Сюпризы от Чертаново
С календарем еще везет парням из Чертаново, но в среду попался «Ротор», что не помешало им нанести тем первое поражение в сезоне. Московский коллектив еще не пропускал в гостях и идет среди лидерской группы. «Балтика» Евгения Калешина же на данный момент забила всего в одной встрече нового сезона. Подобный расклад больше на руку гостям. Москвичи пока удивляют больше игрой в обороне, чем атакующими действиями. В прошлом сезоне все было ровно наоборот.
5-й тур ФНЛ