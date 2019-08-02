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Роман Асхабадзе намерен посещать выездные матчи "Факела" за свой счет

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе намерен посещать выездные матчи воронежской команды за свой счет.

— Руководители некоторых клубов посещают не только все домашние матчи своих команд, но и многие выездные. Вы планируете лично присутствовать на выездных играх "Факела"?

— Конечно, у меня есть такие планы. Правда, такой статьи расходов в бюджете клуба не было, мне тяжело это делать за счет команды, поэтому планирую осуществлять такие выезды за свой личный счет. А что касается посещения домашних матчей — хочу обратиться ко всем нашим активным болельщикам с предложением: если каждый из двух-трех тысяч человек приведет с собой на стадион еще по одному человеку, то команда получит поддержку уже в четыре-шесть тысяч зрителей! Спасибо вам! Вперед, "Факел"!

ФК "Факел"

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Теги: Асхабадзе Факел
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