Министерство внутренних дел расследует дело о договорном характере матча между "Чайкой" и "Черноморцем", который состоялся в прошлом сезоне ПФЛ. В МВД сообщили, что прошло более 20 обысков. По делу будут допрошены игроки новороссийского клуба.
Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, обыски совместно с ФСБ провели в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске, включая офисы и квартиры, где проживали функционеры и футболисты.
"В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба "Черноморец" будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий", — цитирует Волка РБК.
Дело расследуется по ч. 1 и 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). В первом пункте речь идет о передаче денег любому из участников матча, влияющих на исход встречи. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Если в первом пункте речь идет о передаче, то в третьем — о получении средств. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Игроки "Черноморца" Резников, Юдин и Пуляев отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.
МВД возбудило дело из-за договорного характера матча "Чайка" - "Черноморец"
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