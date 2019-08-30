» » Забастовка в Мордовии. Анонс 11-го тура ФНЛ

Забастовка в Мордовии. Анонс 11-го тура ФНЛ

В субботу состоится 11-й тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет главные встречи лиги.





Саранский бунт

В Саранске готовится уже третья забастовка за август. В начале месяца бойкотировать матч ФНЛ планировали контроллеры-распорядители, перед которыми имелись долги у клуба. Буквально пару дней назад бунт вспыхнул в хоккейной «Мордовии», теперь подобное планируется и в футболе. Футболисты не получают зарплату не протяжении пяти месяцев. Однако гостевую встречу с «Армавиром» они отыграют, а план игнорирования тренировок и матчей намечен с начала сентября. Южане могут воспользоваться неразберихой в стане соперника и порадовать фанатов тремя очками.

Дальневосточное дерби

В прошлом сезоне «Луч» и СКА выдали целую трилогию: две игры в чемпионате и матч в Кубке. На своем поле «Луч» дважды уступил принципиальному сопернику. Владивосток не брал вверх в очном противостоянии уже с осени 2016 года. А последняя домашняя победа датирована летом 2015 года. Фанатов подобный расклад точно не устраивает. Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице и показывают довольно яркий футбол, поэтому не исключено, что в первые за долгое время зрители увидят атакующую игру в дальневосточном дерби.

Матч тура

Волгоградский «Ротор» исправился за поражения в Кубке и чемпионате гостевым выигрышем над «Спартаком-2». В выходные волгоградцы принимают московское «Торпедо», которое выдает длительную серию побед и имеет все шансы на прямой выход в Премьер-лигу. Помешать может «Ротор», который тоже собирается привезти клубы РПЛ на новый стадион. Для москвичей это будет первая реальная проверка в турнире. До этого на пути были, как правило, из второй половины таблицы. Сейчас будет серия из матчей с лидерами первенства, а начинается все с Волгограда. Эти матчи окончательно покажут силу черно-белых.

Чертаново против Нижнего

Московский клуб с приходом Ильи Абаева обрел стабильность в оборонительных действиях. «Чертаново» на равных играет с главными фаворитами лиги. На прошлой неделе «Томь» сыграла вничью с молодой командой. В субботу уже предстоит выезд в Нижний Новгород. Местная команда попытается закрепить успех недельной давности в Кубке и чемпионате. Две победы для Нижнего – уже успех, которого до этого не было. Вполне, возможно, что это начало восхождения коллектива Черышева наверх. А с такими подбором футболистов карабкаться в середине просто негоже.

Неугомонные «Химки»

Андрей Талалаев за полгода смог сколотить молодой и сыгранный коллектив, показывающий атакующий футбол. Соперничество с равными командами дается тяжелее, но и эти встречи приносят определенные очки. «Химки» могут вернуть себе первую позицию, если одержат победу над «Спартаком-2». Дубль красно-белых заметно лихорадит в последнее время, поэтому для подмосковного клуба – этот соперник может оказаться легкой добычей. Еще и на своем поле.

11-й тур ФНЛ



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Мордовия
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

ЦСКА близок к тому, чтобы арендовать у "Васко да Гама" Лукаса Сантоса с правом выкупа за 3 млн евро
Защитник "Манчестер Юнайтед" Дармиан близок к переходу в "Парму" за 1,5 млн евро
Дмитрий Кириченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара" и ЦСКА
Зинедин Зидан все еще надеется на покупку Погба эти летом
Ильзат Ахметов - о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: легко ни с кем не будет, но из этой группы нужно выходить
Забастовка в Мордовии. Анонс 11-го тура ФНЛ
Владимир Полуяхтов: нам не хватает очков, поэтому и рискуем
Антон Зиньковский - о ничьей с "Динамо": одно очко уже хорошо в нашей ситуации
Александр Соболев: уверен, что остаюсь в "Крыльях". А вызова в сборную не ждал (видео) 1
Сергей Рыжиков: в конце матча нервничал из-за нашего "проклятия последних минут" (видео)
Сергей Паршивлюк: "Тамбов" и "Крылья" не дают играть. Но раз набираем очки, значит движение есть 2
Дмитрий Хохлов: трансферное окно ещё не закрыто, ждём форварда 6
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Динамо" 24
ЦСКА предложил болельщикам поучаствовать в квесте: помоги команде найти новую форму 4
У Швайнштайгера и Иванович родился сын 3
В Португалии сообщили, что защитник "Порту" Осорио перейдет в "Зенит" 13
Агент: думаю, Мельгарехо останется в "Спартаке" как минимум до зимы 4
Агент Погба сообщил "Манчестер Юнайтед", что игрок не будет продлевать контракт с клубом
УЕФА ввел потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
Хосеп Гвардиола: Ляпорт - лучший левый центральный защитник в Европе
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году 47
Полузащитник "Краснодара" Жигулев может перейти в ереванский "Арарат" 3
Андрей Тихонов: у "Краснодара" в группе Лиги Европы все соперники достаточно сильные
Крис Смоллинг прилетел в Рим, чтобы пройти медосмотр для "Ромы" 1
Хосеп Гвардиола поддержал Энрике: надеюсь вскоре увидеть Луиса и сказать, как сильно я его люблю
"Крылья Советов" - "Динамо": стали известны составы команд 1
Президент "Трабзонспора": "Базель» и "Краснодар" мне знакомы, о "Хетафе" знаю намного меньше
Сергей Матвеев: жеребьевка для "Краснодара" хорошая, все команды ровные 1
Виктор Гончаренко: ЦСКА будет настраиваться на выход из группы Лиги Европы 6
Кристиан Бистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы 1
Все новости