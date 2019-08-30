Забастовка в Мордовии. Анонс 11-го тура ФНЛ

В субботу состоится 11-й тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет главные встречи лиги.
Саранский бунт
В Саранске готовится уже третья забастовка за август. В начале месяца бойкотировать матч ФНЛ планировали контроллеры-распорядители, перед которыми имелись долги у клуба. Буквально пару дней назад бунт вспыхнул в хоккейной «Мордовии», теперь подобное планируется и в футболе. Футболисты не получают зарплату не протяжении пяти месяцев. Однако гостевую встречу с «Армавиром» они отыграют, а план игнорирования тренировок и матчей намечен с начала сентября. Южане могут воспользоваться неразберихой в стане соперника и порадовать фанатов тремя очками.
Дальневосточное дерби
В прошлом сезоне «Луч» и СКА выдали целую трилогию: две игры в чемпионате и матч в Кубке. На своем поле «Луч» дважды уступил принципиальному сопернику. Владивосток не брал вверх в очном противостоянии уже с осени 2016 года. А последняя домашняя победа датирована летом 2015 года. Фанатов подобный расклад точно не устраивает. Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице и показывают довольно яркий футбол, поэтому не исключено, что в первые за долгое время зрители увидят атакующую игру в дальневосточном дерби.
Матч тура
Волгоградский «Ротор» исправился за поражения в Кубке и чемпионате гостевым выигрышем над «Спартаком-2». В выходные волгоградцы принимают московское «Торпедо», которое выдает длительную серию побед и имеет все шансы на прямой выход в Премьер-лигу. Помешать может «Ротор», который тоже собирается привезти клубы РПЛ на новый стадион. Для москвичей это будет первая реальная проверка в турнире. До этого на пути были, как правило, из второй половины таблицы. Сейчас будет серия из матчей с лидерами первенства, а начинается все с Волгограда. Эти матчи окончательно покажут силу черно-белых.
Чертаново против Нижнего
Московский клуб с приходом Ильи Абаева обрел стабильность в оборонительных действиях. «Чертаново» на равных играет с главными фаворитами лиги. На прошлой неделе «Томь» сыграла вничью с молодой командой. В субботу уже предстоит выезд в Нижний Новгород. Местная команда попытается закрепить успех недельной давности в Кубке и чемпионате. Две победы для Нижнего – уже успех, которого до этого не было. Вполне, возможно, что это начало восхождения коллектива Черышева наверх. А с такими подбором футболистов карабкаться в середине просто негоже.
Неугомонные «Химки»
Андрей Талалаев за полгода смог сколотить молодой и сыгранный коллектив, показывающий атакующий футбол. Соперничество с равными командами дается тяжелее, но и эти встречи приносят определенные очки. «Химки» могут вернуть себе первую позицию, если одержат победу над «Спартаком-2». Дубль красно-белых заметно лихорадит в последнее время, поэтому для подмосковного клуба – этот соперник может оказаться легкой добычей. Еще и на своем поле.
11-й тур ФНЛ
Забастовка в Мордовии. Анонс 11-го тура ФНЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»