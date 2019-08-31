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Рустем Хузин: хороший матч, боевой, в дерби иначе и не бывает

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин прокомментировал поражение в матче 11-го тура ФНЛ с хабаровским СКА (0:2).

"Хороший матч, боевой, в дерби иначе и не бывает. Хотелось бы ребят за самоотдачу похвалить, поблагодарить. Поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать команду. К сожалению, за голевые моменты, за борьбу три очка не начисляется. Используй мы свои моменты в первом тайме, результат, может быть, был бы иным. Ну и спорный момент в штрафной гостей, перед пенальти в наши ворота. По нему вопросов нет, пенальти чистейший, но, я считаю, что в ворота Хабаровска пенальти тоже был", - цитирует Хузина пресс-служба ФНЛ.


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Теги: Хузин СКА-Хабаровск Луч-Энергия
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