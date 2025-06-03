- Очевидно, что по спортивному принципу "Пари НН" должен остаться в РПЛ. Не знаю, почему вообще возникают другие вопросы. Это решение должен принимать РФС, конечно. Сейчас они перекладывают ответственность на лигу. В данной ситуации надо более чётко прописывать регламент, что тоже должен делать РФС, - передаёт слова Белоуса "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки" из-за финансовых проблем не смогли оформить лицензию РФС-I, необходимую для выступления команды в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, в сезоне-2024/2025 красно-чёрные набрали 29 очков и заняли 12-е место. "Пари НН", который финишировал на 13-й строчке, проиграл по сумме стыковых матчей за право участия в РПЛ "Сочи" (2:1, 1:3).
Ранее появилась информация, что вместо "Химок" в РПЛ-2025/2026 могут выступить "Пари НН" или клубы, финишировавшие в зоне прямого вылета - "Оренбург" и "Факел", при этом важное значение будет иметь позиция самой лиги по этому вопросу.
Белоус: по спортивному принципу в РПЛ должен остаться "Пари НН"
Экс-вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался о ситуации с выбором варианта замены в составе РПЛ для не получивших лицензию подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Пари НН"