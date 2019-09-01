Защитник "Торпедо" Шишкин отказался от перехода в "Марибор"

Защитник московского "Торпедо" Роман Шишкин не захотел уходить из столичной команды, несмотря на интерес со стороны "Марибора". Словенцы сделали запрос игроку и руководству "Торпедо".Представители "Марибора" хотели активировать опцию, которая позволяет Шишкину уйти из команды в случае предложения из-за рубежа. Словенцы были готовы платить 32-летнему футболисту больше, чем "Торпедо", но Шишкин отклонил предложение.Одна из причин — желание футболиста помочь команде вернуться в Премьер-лигу. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Шишкину все нравится в "Торпедо".