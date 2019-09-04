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Игрокам "Шинника" и "Авангарда" присвоены звания "Мастер спорта России"

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало приказ о присвоении звания "Мастер спорта России" игрокам, выступавшим за ярославский "Шинник" в сезоне 2017/2018 и добившимся выхода в полуфинал Олимп-Кубка России, а также футболистам курского "Авангарда", в сезоне 2017/2018 добившимся выхода в финал Олимп-Кубка России.
Почетные звания получили следующие игроки, выступавшие тогда в составе "Шинника": Станислав Антипин, Никита Безлихотнов, Эдуард Булия, Павел Евсеев, Максим Жестоков, Михаил Земсков,Сослан Кагермазов, Владислав Камилов, Сергей Крамаренко, Максим Лаук, Андрей Лях, Денис Магадиев, Сергей Нарылков, Эльдар Низамутдинов, Дмитрий Самойлов, Алмаз Фатихов, Даниил Чалов, Дмитрий Чистяков, Марат Шайморданов, Артем Щадин, Евгений Ятченко, Дмитрий Яшин.

У "Авангарда" звания получили, игравшие тогда за курский клуб: Ильнур Альшин, Михаил Багаев, Руслан Болов, Денис Войнов, Кирилл Гоцук, Азамат Гурфов, Аслан Дашаев, Никита Имуллин, Игорь Киреев, Александр Кобзев, Алексей Концедалов Дмитрий Коробов, Артем Митасов, Равиль Нетфуллин, Денис Никитин, Александр Саутин, Денис Синяев, Ислам Тлупов, Артем Федчук.

Официальный сайт ФНЛ


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Теги: ФНЛ Шинник Авангард
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