Игрокам "Шинника" и "Авангарда" присвоены звания "Мастер спорта России"

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало приказ о присвоении звания "Мастер спорта России" игрокам, выступавшим за ярославский "Шинник" в сезоне 2017/2018 и добившимся выхода в полуфинал Олимп-Кубка России, а также футболистам курского "Авангарда", в сезоне 2017/2018 добившимся выхода в финал Олимп-Кубка России.