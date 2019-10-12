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"Спартак-2" уступил "Торпедо" в матче 17-го тура ФНЛ

Футболисты московского "Торпедо" одержали волевую победу над "Спартаком-2" в матче 17-го тура ФНЛ, дважды уступая по ходу встречи. Игра, прошедшая на "Открытие Арене", завершилась со счетом 3:2 в пользу автозаводцев. "Торпедо" набрало 43 очка и закрепилось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-2" с 17 очками идет на 14-й строчке.
ФНЛ

17 тур

"Спартак-2" - "Торпедо" - 2:3


Голы: Руденко, 35, Самошников, 55, Володкин, 70, Лебеденко, 73 (пен.), Максимов, 85

Спартак-2: Шитов, Сазонов, Гапонов, Петрунин, Баду, Маслов, Воропаев, Бакаев, Володкин, Маркитесов (Митрога, 85), Руденко

Торпедо Москва: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Самошников, Магаль, Галоян (Самсонов, 46), Калугин (Лях, 46), Рязанцев Сергеев (Максимов, 78), Лебеденко

Предупреждения: Божин, 8, Калугин, 17, Петрунин, 52, Самошников, 58


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Теги: Спартак-2 Торпедо ФНЛ
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