"Спартак-2" уступил "Торпедо" в матче 17-го тура ФНЛ

Футболисты московского "Торпедо" одержали волевую победу над "Спартаком-2" в матче 17-го тура ФНЛ, дважды уступая по ходу встречи. Игра, прошедшая на "Открытие Арене", завершилась со счетом 3:2 в пользу автозаводцев. "Торпедо" набрало 43 очка и закрепилось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-2" с 17 очками идет на 14-й строчке.