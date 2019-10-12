"Спартак-2" уступил "Торпедо" в матче 17-го тура ФНЛ

ФНЛ
17 тур
"Спартак-2" - "Торпедо" - 2:3
17 тур
"Спартак-2" - "Торпедо" - 2:3
Голы: Руденко, 35, Самошников, 55, Володкин, 70, Лебеденко, 73 (пен.), Максимов, 85
Спартак-2: Шитов, Сазонов, Гапонов, Петрунин, Баду, Маслов, Воропаев, Бакаев, Володкин, Маркитесов (Митрога, 85), Руденко
Торпедо Москва: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Самошников, Магаль, Галоян (Самсонов, 46), Калугин (Лях, 46), Рязанцев Сергеев (Максимов, 78), Лебеденко
Предупреждения: Божин, 8, Калугин, 17, Петрунин, 52, Самошников, 58