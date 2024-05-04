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Спортивный директор "Крыльев" Корниленко - об игре с "Оренбургом": во втором тайме полностью переиграли соперника

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал поражение от "Оренбурга" (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
"Был тяжёлый матч — с "Оренбургом" всем непросто играть, тем более у них дома. Но во втором тайме мы создали достаточное количество моментов, полностью переиграли соперника. Просто не реализовали то, что создали. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, потому что во втором тайме доминировали, но просто не забили. Хороший и качественный матч", - сказал Корниленко.

В 27-м туре "Оренбург" одержал победу над самарскими "Крылья Советами" при своих болельщиках. Победный гол во втором тайме забил нападающий оренбуржцев Дмитрий Воробьев, его признали лучшим игроком матча. "Крылья Советов" после 27 матчей занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

Благодаря домашней виктории подопечные оренбуржцы прервали серию из четрых поражений во всех турнирах. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 11-е место с 29-ю очками за три тура до финиша. В последних трех матчах подопечные Давида Деограсии сыграют с "Локомотивом", "Уралом" и "Спартаком".

Источник: "Чемпионат"

Оренбург Крылья Советов Сергей Корниленко
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